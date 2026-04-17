MHP, Bilecik, Çanakkale ve Muğla İl Teşkilatını da feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kütahya, Eskişehir ve Kars'ın ardından Bilecik, Çanakkale ve Muğla İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın gün içinde yaptığı ilk yazılı açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır" dedi.

Çanakkale Teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın gün içinde yaptığı ikinci yazılı açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır" dedi.

Muğla Teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın gün içinde yaptığı üçüncü yazılı açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atanmıştır" dedi.

Kütayha Teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yaptığı ilk yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır" ifadesini kullandı.

Eskişehir Teşkilatı feshedildi

Yalçın, dün yaptığı ikinci yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer atanmıştır" dedi.

Kars Teşkilatı da feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yaptığı üçüncü yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanlığı görevine Ali Okyay atanmıştır" ifadesini kullandı.

İstanbul İl Teşkilatı da feshedilmişti

Geçen haftalarda MHP Genel Merkezi tarafından alınan kararla, MHP İstanbul İl Başkanlığı ve bağlı 39 ilçe yönetimi de feshedilmişti. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, belirlenen yeni yönetimi şu ifadelere duyurmuştu:

“MHP İstanbul İl Başkanı Sn. Volkan Yılmaz’a, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ahmet Yasak, Sn. Ömer Çölüoğlu, Sn. Mustafa Kemal Dalan, Sn. Mustafa Karaçam, Sn. Burak Arkaz, Sn. Mehmet Çamur, Sn. Hamit Şahinoğlu, Sn. Mustafa Nohut, Sn. Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum.”

Fesih kararları, Yönter'in istifası sonrası geldi

Fesih kararları, MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in 27 Mart'ta Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasını duyurmasının ardından geldi.

Yönter istifa açıklamasından önce, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız. Paran da işe yaramayacak dümenci alçak” paylaşımını yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "küskünlük olmadığını" söylemişti.

İzzet Ulvi Yönter’in istifa etmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine Özgür Bayraktar getirilmişti.