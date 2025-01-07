MHP Bilecik'te istifa! "Hiç kimse beni susturamayacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Belediye Meclis Üyesi Buket Köse, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Köse, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver ile arasında geçen tartışmada partisinin kendisine sahip çıkmadığını savundu.

"Hiç kimse beni halkın yararına konuşmam konusunda susturamayacaktır"

Yaşanan olayla tek başına mücadele etmek zorunda kaldığını ileri süren Köse, "Üyeliğimin başladığı tarihten itibaren ve özellikle yerel seçim çalışmaları esnasında ailemden ve ticari hayatımdan fedakârlık yaparak canla başla çalıştığım MHP'den istifa ettiğimi kamuoyuna duyuruyorum. Ne oyunlarla olursa olsun hiç kimse beni halkın yararına konuşmam konusunda susturamayacaktır. Her şey Bilecik için, bu hususta devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

MHP'den açıklama

Köse'nin istifasının ardından, MHP Bilecik İl Başkanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada Köse'nin açıklamalarının gerçek dışı olduğu ve istifa sebebinin tamamen kişisel sebepler olduğu savunuldu.

"Gerçek dışı beyanlar ile partimiz merkez meclis üyeliğinden istifa etmiştir"

MHP Bilecik Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hasan Eroğlu imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Partimiz Belediye Meclis üyesi Buket Köse şahsına sergilenen tutumu ve tek başına mücadele etmeye mecbur kaldığı yönünde gerçek dışı beyanlar ile partimiz merkez meclis üyeliğinden istifa etmiştir.

Gerçek şudur ki; kişisel sorunlarını meclise taşıyarak partimiz çatısı altında tartışmalara yol açabilecek tutum ve davranışları sergilemesinden ötürü bahsi geçen meclis üyesi grup sözcülüğünden alınarak Kadir Harmandar partimiz tarafından atanması sebebiyle istifa etmiştir.

Diğer bir konu ise bir bayan olarak ifade ettiği konu ise yaklaşık 2 ay kadar önce yaşanan hadisenin kendisi anlattığı gibi yakın bir zamanda yaşanmadığı ve bahsi geçen hadisenin İl Başkanımız tarafından araştırıldığı ve bu konu ile ilgili Belediye başkan yardımcıları ile de görüşülüp tetkik edildiği, ilgili konu ile ilgili kamera kayıtlarının da incelendiği tespit edilmiştir.

Arzu edildiğinde bu kayıtların kamuoyu ile de paylaşılabileceği gibi istifa gerekçesi tamamen kişisel sebeplerdir. Kendisine bundan sonraki siyasi yaşamında başarılar diliyoruz."