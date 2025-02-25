MHP bu hafta da grup toplantısı yapmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 4 Şubat’ta gittiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat’ta tamamlandığı duyurulmuştu.

19 Şubat’ta yapılan açıklamada ise Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtilmişti.

MHP’nin grup toplantısı bu hafta da yapılmayacak. Bahçeli’nin sağlık durumu ve parti çalışmalarına dönüş takvimiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Bugün DEM Parti'nin grup toplantısı saat 12:45'te CHP'nin grup toplantısı ise 13.30'da düzenlenecek.