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MHP-DEM Parti hattında YPG krizi! "Oyun içinde oyun var"

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrası MHP ve DEM Parti arasında başlayan diyalog, YPG konusundaki tartışmalarla gerildi.

Haber Merkezi
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MHP-DEM Parti hattında YPG krizi! "Oyun içinde oyun var"
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PKK'nın silah bırakma çağrısına ilişkin tartışmalar devam ederken, çağrının örgütün Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yi kapsayıp kapsamadığı konusu, MHP ile DEM Parti arasında gerginliğe yol açtı. Öcalan'ın açıklamalarına olumlu bakan MHP ve DEM Parti arasındaki görüşmeler, DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın açıklamalarıyla kesintiye uğradığı belirtiliyor.

Metinde YPG geçmiyor demişti

Tülay Hatimoğulları, Öcalan’ın çağrısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu çağrı oldukça açık ve net. Metnin hiçbir yerinde YPG geçmiyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, YPG’nin sürecin dışında bırakıldığına dair yorumlara neden olurken, MHP cephesinde tepkiyle karşılandı.

MHP'den sert yanıt 

Hatimoğulları’nın sözlerine MHP kanadından sert tepki geldi. MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün gazetesindeki köşesinde bu konuyu ele alarak, “Tülay Hatimoğulları, kimden yanasın? ABD mi, İsrail mi?” ifadelerini kullandı.Çiçek, yazısında İsrail’in PKK’nın silah bırakma sürecine karşı çıkıp YPG’ye destek vermeye çalıştığını öne sürerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"PKK’nın silah bırakma ve feshedilme sürecine girmesi karşısında İsrail büyük bir telaş içindeyken, DEM Eşbaşkanı Tülay Hatimoğulları bu telaşın neresinde durmaktadır? İsrail cephesinde telaşlı bir hareketlilik başlamış görünmektedir.

Netanyahu, 'Suriye Kürtleri korunmalı' maskesi altında terör örgütü YPG’yi korumaya yönelik açıklamalar yaparken, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Türkçe bir sosyal medya sayfası açması da dikkat çekmektedir. Tüm bu gelişmeler, İsrail’in kara propagandaya hazırlandığını ve Türkiye’deki taraftarlarını diri tutmayı amaçladığını göstermektedir. Oyun içinde oyun var, ancak Türkiye bu oyunları bozacaktır.”

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