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MHP duyurdu: Bahçeli'den bayram yazısı geliyor

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin son dönemdeki gelişmelere dair kaleme aldığı yazısının 31 Mart Pazartesi günü Türkgün Gazetesi'nde yer alacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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MHP duyurdu: Bahçeli'den bayram yazısı geliyor
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Sağlık sorunları sebebiyle kamuoyundan bir süredir uzak kalan Bahçeli'nin yazısının Türkgün Gazetesi'nin 31 Mart tarihli sayısında yer alacağı duyuruldu.

MHP'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin son dönemdeki olaylar, gerçekler, gelişmeler ile ilgili düşünceleri 31 Mart 2025 Pazartesi (Bayramın 2. günü) Türkgün Gazetesi’nde."

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