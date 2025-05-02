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MHP eski Milletvekili Mehmet Ekici hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat eski Milletvekili Mehmet Ekici vefat etti. Türkiye İttifakı Genel Başkanı Sinan Oğan’ın kayınpederi olan Ekici’nin cenazesi, Ankara İncek Mezarlığı’nda defnedilecek.

Haber Merkezi
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MHP eski Milletvekili Mehmet Ekici hayatını kaybetti
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat eski Milletvekili Mehmet Ekici vefat etti. Sinan Oğan’ın kayınpederi olan Ekici için Meral Akşener de başsağlığı mesajı paylaştı. 

Akşener, "TBMM'de aynı dönemde, birlikte görev yaptığımız değerli devlet insanlarından Sayın Mehmet Ekici'yi kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi.

Ekici’nin cenazesi, Ankara İncek Mezarlığı’nda defnedilecek. 

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