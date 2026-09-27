MHP Genel Başkan Yardımcısı açıkladı: Sedat Peker yakında vatanına kavuşacak

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya platformu X üzerinden Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Peker'in Türkiye'ye dönüş temennisini içeren bir kullanıcı paylaşımını alıntılayan Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadelerine işaret etti.

"Genel Başkanımızın 'Ülküdaşımızdır' dediği bir dava adamıdır"

Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımızın her defasında 'Ülküdaşımızdır' dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır."