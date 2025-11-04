MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Demirtaş'ın tahliye kararı verilecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" açıklaması sonrası MHP'den bir mesaj daha geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı açıklamada, "İhlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır, dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir" dedi.

Gazeteci Zafer Şahin'e konuşan Yıldız, şunları söyledi:

"Türkiye'nin, hem AİHS’nin tarafı olması, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıması, hem de bu kabullere aykırı hareket edilmesi hukuken izah edilemez.

Türkiye 1954'te sözleşmeyi onaylamış, 1987'de de bireysel başvuru hakkını tanımış, Mahkemenin zorunlu yargı yetkisini ise 1990'da kabul etmiştir.

İdare,hukukun üstünlüğü ilkesinin ve hukuk devleti olmanın gereği olarak ulusal mahkeme kararını nasıl yerine getiriyorsa, aynı şekilde AİHM kararını da yerine getirmek durumundadır.

Türkiye, AİHM Demirtaş hakkında verilen ihlal kararına sürenin dolmasına bir gün kala (89. Gün) itiraz etmişti. Panel ,Selahattin Demirtaş/Türkiye (no:4) kararının Büyük Daire'ye gönderilmesi talebini reddetti ve karar kesinleşti.

Şimdi, ihlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır, dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir."

Ne oldu?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti.

Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Selahattin Demirtaş hakkında açıklama yapmıştı.

Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" cevabını vermişti.