MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız Sinan Ateş paylaşımı yaptı, Ayşe Ateş'ten yanıt gecikmedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasıyla ilgili yapılan yayınlara yönelik, "Basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde bir kimseye veya bir kuruma hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, sadece iftira suçunu işlemekle kalmaz varsa şerefini de kaybeder" paylaşımını yaptı.

Yıldız'a yanıt veren Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, davadaki delilleri hatırlatarak Yıldız'a 4 soru yöneltti. Ayşe Ateş, "Kabul edilmesi için Meclis’ten açık çağrı ve baskı yaptığınız bu sözde iddianamedeki deliller üzerinden basına verilen demeçlere isnat, itham ve iftira demek…” dedi.

Ateş, Feti Yıldız’a şu soruları yöneltti:

“Bir hukukçu olması münasebetiyle, MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, partisinin bir an önce kabul edilmesi için Meclis’ten baskı ve çağrı yaptığı sözde iddianamede yer alan ve bilirkişi raporu ile de tespit edildiği sabit olan aşağıdaki yazışmalar hakkındaki hukuki görüşlerini almak isteriz:

1-) Tutuklu Tolgahan Demirbaş’ın bana, eşim Sinan Ateş’e ve onun yakın arkadaşlarına ait kişisel verileri Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcıları, Genel Merkez Yöneticileri ve emniyet güçleri vasıtasıyla hukuksuz yollardan ele geçirip kendisinden talep eden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a göndermesi kanuna aykırı mıdır?

2-) Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın Tolgahan Demirbaş’a Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlarından Suat Başaran’ın Ankara Esenboğa Havalimanı’nda uğradığı saldırının emrini vermesi bir suç unsuru teşkil etmekte midir?

3-) Dönemin Ülkü Ocakları Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olup ve şu anda mevcut Ankara Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini yürüten Ömer Şanlı’nın 01/06/2022 tarihinde Pozantı’da bir dinlenme tesisinde Niğde İYİ Parti Başkan Yardımcısı Mümin İnan’a saldırı yapılması emrini vermesinin hukuk kitaplarında cezai karşılığı var mıdır?

4-) Yüksek hukuk bilgilerinize dayanarak bu yazışmaların ve yazışmaların akabinde gerçekleşen şiddet eylemlerinin bir suç unsuru teşkil edip etmediği konusu hakkında ne söylemek istersiniz?

Suç unsuru teşkil ediyorsa cezai müeyyidesi nedir? Kabul edilmesi için Meclis’ten açık çağrı ve baskı yaptığınız bu sözde iddianamedeki deliller üzerinden basına verilen demeçlere isnat, itham ve iftira demek…”