MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan 'Can Atalay' yorumu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından "Bireysel başvuru hakkını düzenleyen maddeler yeniden düzenlenmeli" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yargıtay kararının Meclis'te okutularak TİP Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Bireysel başvuru hakkını düzenleyen maddeler yeniden düzenlenmeli" dedi.
Yargıtay kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen, dördüncü kez AYM’ye başvuru yapacaklarını açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız şu ifadeleri kullandı:
"Türk yargı sisteminin yapısal sorunlarının çözümü için elverişli bir araç olması ümit edilen bireysel başvuru, mecrasından çıkmış yargı sistemini zayıflatan sistemsel bir sorun haline gelmiştir.
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda ,
Bireysel Başvuru Hakkını Düzenleyen 45,46,47,47,48,49,50 .maddeler yeniden düzenlenmeli ve temel kriter ;
Kanuna açıkça aykırılık halleri ve takdir yetkisinin keyfi kullanılması ile sınırlandırılmalıdır."