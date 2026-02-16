MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan 'umut hakkı' açıklaması: 'İsim olarak olmasa bile'

Meclis’teki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, umut hakkına ilişkin yeni açıklamalarda bulunurken eve dönüş yasasına ilişkin de ilk kez açıklama yaptı.

Feti Yıldız, raporda ortak imza ile raporun sunulmasını çok istediklerini ifade ederken "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak" dedi.

Eve dönüş yasasına ilişkin soruya ise “önce bir içeri girip konuşalım bakalım” ifadelerini kullandı.