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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi hayatını kaybetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın eşi Yasemen Yıldız hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi hayatını kaybetti
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın eşi Yasemen Yıldız,  İstanbul'da tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cenaze töreninin Pazar günü öğle namazına müteakip İstanbul İlahiyat Fakültesi Camii'nde yapılacağı ve ardından Anadolu Hisarı’nda bulunan aile mezarlığında toprağa defnedileceği öğrenildi.

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