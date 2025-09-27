MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: Terörsüz Türkiye hedefimizdir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, ‘Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik Buluşmaları’ kapsamında Adana’da gerçekleştirdiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 21. yüzyılın başından itibaren ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Özdemir, "Türkiye’ye yönelen tehdit ve tehlikelerin nasıl bir boyut kazandığı ve buna mukabil gelinen aşamada hangi seviyede olduğumuz ve özellikle MHP olarak yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde Liderimiz Devlet Bahçeli’nin izinde hangi adımları attığımızın iyi anlaşılması gerekir. Yeni yüzyılın henüz başlarında ülkemiz yoğun bir terör tehdidi ve ardından gelen Irak’ın işgali ile başlayan, Ortadoğu’da sınırların değiştirilmeye çalışıldığı habis kurgularla yüzleşmek durumunda kalmıştır. Aynı süreç Türkiye’nin, emperyal hesaplara kurban edilmeye çalışıldığını komşu ülkelerimizde yaşanan işgalleri takip eden, planlı ekonomik taarruzlarla vatandaşımızın imkanlarının kısıtlandığı, devletimizin gücünün çökertilmesinin hedeflendiği ve her anlamda istikrarsızlığın Anadolu coğrafyasını etki altına almaya uğraşıldığı koşulları karşımıza getirmiştir. Ardından takip eden yıllarda ise Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin tamamını etkileyen, rejimlerin çöktüğü, yönetimlerin dış müdahalelerle el değiştirdiği, iç savaş şartlarının vasat bulmasıyla yeni sınırların belirlenmeye çalışıldığı bir aşamaya geçilmiştir. Bu dönemde bahse konu olan yakın coğrafyamızda tabir yerindeyse oluk oluk kan akmış, mazlum ve mağdurların tamamı Müslümanlar olmuştur. Bu şartlar altında ülkemize yönelen tehdit ve tehlikeler boyut ve derinlik kazanarak artarken, hesaplaşmanın ilk aşaması 15 Temmuz 2016’da FETÖ eliyle gerçekleşen darbe girişiminde yaşanmıştır" diye konuştu.

"Türkiye adeta bir Ankakuşu gibi yükselmiştir"

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrılarıyla Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği duruşun demokrasiye sahip çıkmada hayati rol oynadığını söyleyen Özdemir, "Milli iradeye, demokrasimize, bağımsızlığımıza ve bir arada yaşama ilkemize yönelen bu hayasız akına karşı, Türk Milleti yek vücut olmuş, Türkiye’ye biçilmeye çalışılan kanlı senaryoyu def etmeyi başarmıştır. Bu hesaplaşmanın yaşandığı ve hatta başladığı ilk dakikalarda Sayın Genel Başkanımızın çağrılarıyla sergilediği duruş, sadece Milliyetçi Hareket’in tavrını göstermekle kalmamış, rezil istila girişimlerinin yerle yeksan edilmesini sağlayarak Türkiye’nin sahipsiz olmadığını ve teslim alınamayacağını göstermiştir. Demokrasimiz korunurken, siyasi istikrarımızın tesisi ve ülkemizin yönetiminde zafiyet yaşanmaması için yeni bir hükümet sistemine aziz milletimizin iradesi ile geçilmesi yine MHP’nin çağrı, duruş ve gayretleriyle gerçekleşebilmiştir. Cumhur İttifakı’nın kurulmasına da vesile olan bu kutlu kazanımlarımız ile Türkiye adeta bir Ankakuşu gibi yükselmiş, sağlam bir irade göstererek atağa kalkmıştır. Akabinde ise ülkemize yönelen tehdit ve tehlikeleri kaynağında kurutmak maksadıyla gerek sınır içerisinde gerekse sınır ötesinde ortaya koyduğumuz güç, bölgesel bölünme ve parçalanma senaryolarının asla gerçekleşemeyeceğini göstermiştir. Sadece bölgesel meselelerde ön alan, oyun bozan ve kendi oyununu kuran bir ülke olmakla kalmayıp, Lider Ülke Türkiye konumuna erişerek küresel bir güç olma yolunda muazzam bir başlangıç yapılmıştır. Türkiye güçlendikçe, kendisine yönelen tuzakları bozdukça, tehlikeleri bertaraf ettikçe, asıl hasımlarımızın da kimler olduğu, kimlerden oluştuğu aradan geçen her gün biraz daha netlik kazanmıştır" dedi.

"İsrail ile mutlak bir hesaplaşmanın yaşanacağı kaçınılmaz bir gerçeklik haline gelmiştir"

Bölgesel gelişmelere de değinen Özdemir, İsrail’in Filistin ve diğer Ortadoğu ülkelerine yönelik saldırılarını hatırlatarak, "Bugün Ortadoğu coğrafyasında İsrail’in Gazze ve Filistin ile başlayıp, ardından Lübnan, Suriye, İran, Yemen ve son olarak Katar ile devam eden saldırganlığı ve sınırlarını genişletme hamlelerini dikkate aldığımızda karşımızdaki tablo netlik kazanmıştır. ‘Arzı Mevud’ söylemi ve safsatası ile bahse konu olan ülkeleri hedef aldığı deşifre olan ve İsrailli yönetim mekanizmasının da çeşitli vesilelerle açıktan duyurduğu kanlı girişimlerin ana ve nihai hedefinde Türkiye vardır. Biz bu gerçeğin farkındayız. İsrail’in böyle devam etmesi halinde de mutlak bir hesaplaşmanın yaşanacağı artık tüm taraflar için kaçınılmaz bir gerçeklik haline gelmiştir. Yıllardan bu yana Ortadoğu ülkelerinin ve Türkiye’nin etnik ve mezhep temelli ayrımcılıkla saldırılara maruz bırakılması, bu anlamda faaliyet yürüten terör örgütlerinin desteklenmesi; İsrail’in güçlenmesi, sınırlarını genişletmesi ve bahsettiğimiz ‘Arzı Mevud’ safsatasının gerçekleşmesi içindi. Şimdi bir an için az evvel yüksek heyetinizle paylaştığımız, ülkemize yönelen senaryoların gerçekleşmesi halinde bugün nasıl bir ülke ve bölgeyle karşı karşıya kalacaktık lütfen düşünün İşte biz bu senaryoları da sahiplerini de geçmişte olduğu gibi bugün de tarihin çöplüğüne gömmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye' hedefi

PKK’nın fesih kararı hakkında da konuşan Özdemir, "Şu an için karşımızda bulunan tehdit ve kaynağı kendisini her yönüyle göstermişken, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılında yaptığı iç cephenin güçlendirilmesi gerektiğine yönelik çağrısını takiben Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin mecliste DEM partili milletvekillerinin elini sıkması ve PKK terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan’a da kurduğu terör örgütünü tamamen feshetme çağrısını yapması, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılma kararlılığımızın yansımasıdır. Gelinen aşamada terör örgütü PKK, kongresini toplamasının ardından tüm faaliyetlerini bitirdiğini ve kendisini feshettiğini ilan etmiştir. Örgütün elindeki silahlar ise güvenlik güçlerimize teslim edilmeye başlanmıştır. Terörsüz Türkiye ülkemizi daha güçlü, daha büyük, daha zengin, daha huzurlu hale getirme ve dünyanın her yerinde sözü geçen bir konuma ulaştırma ülküsüdür. Türkiye’yi küresel ve süper güç ülke yapma hedefimizin ilk ve en önemli adımıdır. Bizi kendi içimize hapsederek, enerjimizi, kaynaklarımızı ve yine kendimizi tüketmek üzere kurgulanan habis senaryoları Türk Milleti’nin irade ve kudretiyle yırtıp atmasıdır. Bin yıldır vatan tuttuğumuz topraklarda, sonsuza kadar bağımsız yaşama irademizdir. Terörsüz Türkiye, tek bir Mehmetçiğimizin dahi burnu kanamadan, hiçbir vatandaşımız zerre kadar zarar görmeden; terörü bitirmek, milli birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmaktır. Terörsüz Türkiye, demokrasimizi en olgun ve yüksek seviyeye taşıyarak, toplumsal ayrışmayı yönetimde kaynaşmayla aşma hedefidir. Terörsüz Türkiye, ezanımızı dindirmemek, bayrağımızı indirmemek ve vatanımızı böldürmemek için sergilediğimiz duruşumuzun zirvesidir. Hiçbir siyasi kaygı güdülmeden, Türkiye’yi çok daha güzel yarınlara ulaştırma arzusu ve istikametidir. Daha da önemli bu çabalar siyasi bir gündem olmanın ötesinde devlet politikasıdır; "Devlet-i Ebed Müddet" ilkemizin gereğidir. Terörsüz Türkiye, aziz milletimizin her bir ferdinin istediği, arzu ettiği, kavuşmayı murat ettiği ve inşallah da mutlak suretle gerçekleşecek idealimizdir. Çünkü Terörsüz Türkiye samimi, değerli ve gerçekçi bir hedeftir, arkasında da yediden yetmişe Türk Milletinin duaları ve desteği vardır. Çıktığımız bu kutlu yolda; Biz, terör bitsin, milletimiz kucaklaşsın, huzurumuz daim olsun istiyoruz. Biz, milletimiz arasında çıkarılmaya çalışılan fitneler nihayete ersin, ayrışma son bulsun, artık kaynaşma hakim olsun arzusundayız. Biz, milli değerlerimiz daha da gelişsin, Anayasamızın ilk dört maddesi de korunsun diyoruz. Biz, Türkiye’yi daha da büyütme ve geliştirme inancı taşıyoruz. Biz, el ele, omuz omuza, hep birlikte olalım ve herkes eşittir Türkiye inancına sahibiz. Gel gelelim bu irade, inanç, samimiyet ve tavrımızı başka yerlere çeken, hasbel kader dün bizimle olan bugünün siyasi meczupları, yarının siyasi mevtaları ise haysiyetsizce türlü bühtanlarda bulunuyorlar. Her birini, ederini, halini, ilişki ağını ve karakterlerini çok iyi bildiğimiz malum şahıslar ve çevreler dün terör devam ederken, PKK terör örgütüne bir gün olsun silahları bırakın demeyen bunlardı. HDP ve DEM’e terörle aranıza mesafe koyun demeyen de bunlardı. Dahası aynı zihniyetle bir araya gelip, sözde anayasa taslağı hazırlayıp, burada ilk dört maddeyi değiştirme çalışması yapanlar da yine aynı meşum, malum kesimler ve isimlerdi. ‘İYİ’liği’ maskeli, ‘Zafer’i ihanetli yüzsüz ve utanmaz olan bu adamların ederini aziz milletimiz de çok iyi bilmektedir. Evelallah bu ucuz ve kokuşmuş zihniyet sahiplerine inat, çıktığımız yoldan asla sapmayacak, Türkiye’yi ve aziz milletimizi daha huzurlu, mutlu ve güçlü yarınlara ulaştıracağız" dedi.

Sözlerini "Biz, milletimiz kucaklaşsın, huzurumuz daim olsun istiyoruz. Türkiye’yi daha güçlü yarınlara taşıyacağız" diyerek tamamlayan Özdemir, toplantıya katılan şehit aileleri, gaziler ve Adanalılara teşekkür etti.