  3. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bayram sonrası dönem, yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, bayramın hüzünlü ve üzüntülü şekilde karşılandığını ifade ederek, "Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında ülkeler arasındaki çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine girmekteyiz." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Türk milletinin, İslam aleminin ve bütün insanlığın Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Bahçeli, "Bayram sonrası dönem, yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır. Burada en önemli mesele, var olan siyasi partilerin bütünüyle, Meclis'te temsil edilen partilerin ise verimli ve etkin çalışmalarıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği, ağız birliği içerisinde olmalarıdır." ifadelerini kullandı. Bahçeli, açıklamasının ardından partililerle bayramlaştı.

