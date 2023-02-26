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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrıldı. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş-Antalyaspor müsabakasında deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır" denildi.

Haber Merkezi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle 44 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Afet sonrası futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."

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