MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Öte yandan DEM Parti'den ziyarete ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi yer aldı.