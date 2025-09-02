MHP Genel Başkanı Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Çetin ile görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile MHP Genel Merkezi'nde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü bildirildi.
TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı… pic.twitter.com/zWRne8Laod— MHP (@MHP_Bilgi) September 2, 2025