  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP Genel Başkanı Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Çetin ile görüştü
Takip Et

MHP Genel Başkanı Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Çetin ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile MHP Genel Merkezi'nde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP Genel Başkanı Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Çetin ile görüştü
Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile MHP Genel Merkezi'nde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Çetin ile görüştü - Resim : 1

Yapılan görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü bildirildi.

CHP İstanbul Kongresi’nin iptali ve yönetimin görevden alınması ne anlama geliyor?CHP İstanbul Kongresi’nin iptali ve yönetimin görevden alınması ne anlama geliyor?Gündem
MHP lideri Bahçeli'den Özel'e sert çıkış: CHP havlu attı, sonu karanlıkMHP lideri Bahçeli'den Özel'e sert çıkış: CHP havlu attı, sonu karanlıkGündem
Gündem
40 milyon lira değerindeki lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı
40 milyon lira değerindeki lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Ümit Özdağ: Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yoluyla muhafazaya çalışıyor
Ümit Özdağ: Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yoluyla muhafazaya çalışıyor
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin
İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin