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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'den gelen heyeti kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'den gelen heyetle görüştü.

AA
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'den gelen heyeti kabul etti
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Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar." ifadesi kullanıldı.

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