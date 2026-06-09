MHP lideri Bahçeli: Özgür Özel ateşe körükle gitmemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. 'Mutlak buldan' kararı sonra iç karışıklık yaşayan CHP'ye seslenen Bahçeli; "Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel 'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin silki ancak küpüne zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çetrefilli itilafı meydanların hararetine terk etmemelidir. Serinkanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Muhterem arkadaşlarım, değerli vekiller bugün grup toplantımızı şereflendiren iki ilimiz bulunmaktadır. Biri Çanakkale kahramanları diğeri Köroğlu'nun ayvazları. Türk milli takımının ABD'de dünya kupasına katılması münasebeti ile birçok çevreler bazı marşların yarışmasını açmıştı. Geçmişte söylenen bazı şeylerin tekrarı ile takımımızı yolcu etmeyi düşünüyorlardı. Böyle bir dönemde ülkücü hassasiyetini gözeterek ülkücü sanatçılarımızdan rica ettim ve marş hazırlayın dedim ve Türkiye duysun istedim. O sanatçıları tebrik ediyor gözlerinden öpüyorum.

İbrahim Hacıosmanoğlu liderliğinde milli takımımız ABD'ye gidiyor. Son mısradaki gibi ABD bekle biz geliyoruz diyorum. TBMM grup toplantımız vesilesi ile sizlerle aynı çatıda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.

Bölgesel çatışmalar için küresel uyarı

Dünyanın neresinde bir milletin barışı hedef alınsa, nerede bir mazlumun ahı yükselse orada yalnızca o ülkenin değil bütün insanlığın imtihanı başlamış demektir. Yakın coğrafyamızda yaşananlar da gerilimlerin seyrini değil aynı zamanda uluslararası hukukun vahim tablosunu göstermekte.

Bölgenin kalbine düşen her kıvılcım ihmale uğradıkça yeni göçlere, yeni tehditlere kapı aralamaktadır. Namussuz karabatak düzeni ne ateşkes tanımakta ne de dünya milletleri karşısında küçük bir mahcubiyet göstermektedir.

Bugün Orta Doğu'daki gerilimi sadece İran-İsrail arasındaki çatışma görmek büyük yanılgı olacak. Yalnızca Tahran'ın Beyrut'un meselesi değil. Hürmüz'den Doğu Akdeniz'e, İran'ın Kuzeyinden Kızıldeniz'e uzanan, bölgeyi kışkırtmaktan geri durmayan geniş bir güvenlik denklemidir.

Bölgemizde her kriz bir anda ortaya çıkmış değildir. Her çatışmanın arkasında duman tüten bir kin, emperyal bir hesap vardır. Bölgemiz ilk defa masa başı hesaplara, cetvelle çizilen haritalara maruz kalmamaktadır.

Terörsüz Türkiye hedefi

Şunu unutmasınlar ki, Türk milleti köşeye sıkıştırılacak millet değildir. Karşısına yedi düvel de dizilse tarih sahnesinden silinecek millet değildir. Türkiye terörle mücadelede dağları titreten, adalar meselesinde geri adım atmayan bir ülkedir. Askeri teknolojiler gelişmiş fakat niyet değişmemiştir. Devletleri içeriden zayıflatmak isteyen küresel şer çevreleri iş başında. Türkiye'yi kolay lokma görmek isteyenlerin nefesi hemen sınırımızın dışında. Gözleri yılan gibi üzerimizde ve pusudadır. Bir olup aynı bayrak altında aynı istikbale yürüyeceğiz. Biz esareti ayağının altında ezen, zilleti kapısından sokmayan, ihanete nefes aldırmayan, nice devletler kuran, kuşatmaları paramparça edip ayak bastığı her toprağı vatan tutan aziz milletin evlatlarıyız.

"Gaflete düşmeyecek, rehavete kapılmayacağız"

Türk milleti köşeye sıkıştırılacak, tarih sahnesinden silinecek bir millet değildir. Türkiye ham hayaller kurulup çizilen haritaların kenarına sıkıştırılacak, eline bir avuç toprak verilip denizlerinden koparılacak bir ülke değildir.

Türkiye'yi çevresinden kuşatılmış, yılgınlığa sürüklenmiş, kolay lokma haline gelmiş bir ülke olarak görmek isteyen karanlık odakların nefesi hemen sınırımızın dışındadır. Gaflete düşmeyecek, rehavete kapılmayacağız.

Bugün bölgemizde yaşanan her kriz bir dış politika gündem başlığı olduğu kadar iç cephemizin sağlamlığına, kardeşlik hukukumuzun gücüne, devletimizin teyakkuzuna ve milletimizin ortak gelecek arzusuna yönelen bir sınamadır. Terörsüz Türkiye bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır.

Bölgemizin etrafında kanlı hesaplar yapılırken yüce Türk milletinin kardeşliğini zaafa uğratamayız. Gafilin ilk yokladığı yer yuvamızın içindeki çatlaklardır. Sınırlarımızın ötesinde kurulan her tezgah Ankara'dan görünmektedir.

Terörsüz Türkiye iradesi samimiyetle ilerlerken, bu iradeyi zehirlemek isteyen dış mahfiller de boş durmamaktadır. Türkiye'nin huzura yürüdüğü bir dönemde bölgesel savaşlardan, jeopolitik belirsizliklerden medet uman çevrelerin terör uzantılarını yeniden kullanma arayışında olduğu görülmektedir.

"Neden terörsüz Türkiye diye ısrar ettik?"

Yıllarca milli beka sözümüzle akıllarınca eğlendiler, devletimizin geleceğine dair kaygılarımızı küçümsediler, Cumhur İttifakı'nın tarihi varlık sebebini günlük siyasetin dar hesaplarına hapsetmeye kalkıştılar. Terörsüz Türkiye hedefimizi çarpıttılar. MHP'nin adını karanlık senaryolarla yan yana getirme garabetine düştüler. Şimdi sormak hakkımızdır, anlaşıldı mı neden milli beka dedik? İdrak edildi mi neden terörsüz Türkiye diye ısrar ettik? Bu hedef Türkiye'nin yabancı tufanlar karşısında savrulmaması, emperyalist maşaların yarattığı krizlerle oyalanmaması için tarihi bir zarurettir. Bu nedenle terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir. Terörsüz Türkiye hedefimizi küçümseyenler, Türkiye'nin hangi hendekleri kapattığını, sınırlarımızın hemen ötesinde nice milletler ateş çemberi içine düşmüşken bu aziz vatanın nasıl bir huzur ve istikrar adası olarak ayakta tutulduğunu idrak edememiştir. Nitekim zaman bizi haklı çıkarmıştır.

CHP’de yönetim zaafiyeti

CHP'li belediyeler etrafında uzun süredir biriken şaibe süreçleri, yolsuzluk ve kamu gücünün menfaat ilişkilerine alet edildiği yönündeki peş peşe patlayan vakalar hepimizin malumudur. Vatandaşa hizmet makamı olması gereken belediyelerin CHP çatısı altında rant iddialarıyla yönetim zaafiyetleriyle ve kamu emanetini taşıyamama garabetiyle anılır hale gelmesi ibretlik bir tablodur. Bugün görüyoruz ki yerelde başlayan bu çözülme dönüp dolaşıp CHP Genel Merkezi'nin çatısına çökmüştür. Ecdadımız balık baştan kokar demiştir. CHP'li belediyelerde kendini gösteren savrukluk, şaibe yönetim aczi bugün genel merkeze sirayet etmiş, parti yönetiminin içine düştüğü dağınıklığı bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. CHP bugün milletin karşısına kendi iç hesaplaşmasının, koltuk kavgasının, yönetim krizinin gölgesiyle çıkmaktadır. Bu tablo tesadüf değildir.

"CHP'nin gidişatı kaygı verici"

Bizim meselemiz CHP'nin içine düştüğü dağınıklıktan siyasi kazanç elde etmek değildir. Bizim meselemiz Türkiye'de siyaset kurumunun ağırlığını, hukukun üstünlüğünü korumaktır. CHP bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır.

"CHP ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir"

CHP ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Keskin sirke ancak küpüne zarar verir. CHP kendi içindeki çetrefilli ihtilafı meydanların hararetine terk etmemelidir. Serinkanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır.

Bugün CHP'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Nitekim ülke gündemi siyasi partilerin iç hesaplarını taşıyacak bir hamal değildir. Siyasette her sözün bir sonucu, öfkeyle kalkılan her oturuşun bir maliyeti vardır. Bu hesabın sonunda mahcup olmamak, milletin vicdanına borçlu kalmamak isteniyorsa gaflet uykularından uyanılmalı, gözler dört açılmalıdır.

"Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl karı değildir"

Bu sebeple Sayın Özgür Özel’e tavsiyemiz açıktır: CHP’nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve TBMM koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl karı değildir. Hararet yapan bir aracın gazına basarcasına CHP’yi daha büyük bir savruluşa sürüklemekten yüz çevrilmelidir. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden, yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.

Sözlerime son verirken, sınırlarımızın ötesinde yükselen her kriz başlığını Ankara merkezli bir okuyuşla kavrayan kıymetli dava arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Terörsüz Türkiye idealine sarsılmaz inançlarıyla kuvvet veren, kardeşlik hukukumuza yönelen her karanlık hesabın karşısında dimdik duran, şahsi heveslerini ülküsünün önüne koymayan, Türk ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze can suyu olan yiğitler yiğidi ülküdaşlarımı hürmetle selamlıyorum. Makamı değil mesuliyetin peşinden giden, menfaatlerini değil milletimizi gözeten tüm gönüldaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi daim, devletimizi payidar, davamızı muzaffer eylesin.