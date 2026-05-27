MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ülkücü için makam emanettir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Ankara'da Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'tı ziyaret etti.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada “Şehadet bizim inancımızda tükeniş değil diriliştir. Şehitlerimiz zulmün karşısında dağ gibi duruşu ve dosdoğru yaşayışı ile hepimize örnek olan yiğitlerdir. Ülkücü için makam hakkı verilecek bir emanettir.” dedi.

Devlet Bahçeli, “27 Mayıs; ülkücü şehitlerimizin huzurunda; üstlendiğimiz vazifeleri, taşıdığımız ünvanların ardında nasıl büyük bedeller nasıl ağır çileler nasıl mübarek fedakarlıklarda bulunduğunun yeniden hatırladığımız kutlu bir muhasebe günüdür.” diye konuştu.