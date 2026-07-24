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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namazın eda edilmesinin 6. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" paylaşımı
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MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya'nın ibadete açılışı kutlu olsun. Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz."

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