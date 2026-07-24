MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" paylaşımı

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya'nın ibadete açılışı kutlu olsun. Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz."