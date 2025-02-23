MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde sadece kendisinin olduğu aday listesinden yeniden Genel Başkan seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapağı ile ilgili yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirmişti.