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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haber Merkezi
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi'ne özel bir mesaj paylaştı. Bahçeli, MHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şunları kaydetti:

"Bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecemizin; aziz milletimize, Türk-İslam alemine esenlik, selamet ve ebedi saadet getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kadir Gecemiz hayırlara vesile olsun inşallah"

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