MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi'ne özel bir mesaj paylaştı. Bahçeli, MHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şunları kaydetti:
"Bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecemizin; aziz milletimize, Türk-İslam alemine esenlik, selamet ve ebedi saadet getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kadir Gecemiz hayırlara vesile olsun inşallah"
Rahmet Kapılarının Açıldığı Gece— MHP (@MHP_Bilgi) March 26, 2025
Kadir Gecemiz Mübarek Olsun! pic.twitter.com/GxQUnH6VYr