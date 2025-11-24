  1. Ekonomim
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den öğretmenler günü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP resmi hesabı üzerinden, ‘Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır’ notu ile yayımlanan mesajda, “Medeniyet, bir milletin müşterek çabasıyla ortaya çıkan sürdürülebilir yüksek seviyenin tanımıdır. Türk-İslam medeniyetinin dayandığı esaslar, kalem, kelam ve kitaptır. Yaşayan medeniyet ve millet varlığımızın asıl gücü ve güvencesi öğretmenlerimizdir. Muhterem öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmetler diliyor, görevini sabır ve sağduyuyla ifa eden tüm öğretmenlerimize başarı dileklerimle birlikte sevgi ve saygılarımı sunuyorum” denildi.

