  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den uçak kazası açıklaması: Her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır
Takip Et

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den uçak kazası açıklaması: Her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gürcistan’da düşen TSK’ya ait C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, şehit olan 20 askere Allah’tan rahmet diledi ve kazayla ilgili spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den uçak kazası açıklaması: Her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır
Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’ye gelirken Gürcistan hava sahasında düşen TSK’ya ait C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, uçağın Azerbaycan’ın Gence şehrinden havalandıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu 20 kahraman askerin şehit olduğunu belirtti.

Spekülasyonlara karşı uyarı

Bahçeli açıklamasında, kazaya ilişkin her ihtimalin titizlikle araştırılacağını vurgulayarak, resmi açıklama yapılmadan ortaya atılan iddiaların spekülasyon ve temelsiz olduğunu ifade etti. MHP lideri, “Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya çalışması izahı olmayan bir yanlış olarak değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli şunları kaydetti:

"Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur.

Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır.

Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum."

20 askerin şehit olduğu C-130 Hercules askeri uçağı hakkında neler biliniyor?20 askerin şehit olduğu C-130 Hercules askeri uçağı hakkında neler biliniyor?Gündem
Gürcistan İçişleri Bakanı: Şehit olan 18 askerin naaşı bulundu, 2 asker hala aranıyorGürcistan İçişleri Bakanı: Şehit olan 18 askerin naaşı bulundu, 2 asker hala aranıyorGündem
Gündem
Ünlü oyuncu Özgü Namal trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu Özgü Namal trafik kazası geçirdi
Kazanın neden gerçekleştiği yanıt bulacak: 20 askerin şehit olduğu kargo uçağının kara kutusuna ulaşıldı
20 askerin şehit olduğu kargo uçağının kara kutusu bulundu
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden bakılır? Şanlıurfa, Ordu, Erzincan, Adana, Kahramanmaraş kura sonuçları
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden bakılır? Şanlıurfa, Ordu, Erzincan, Adana, Kahramanmaraş...
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları (Kasım 2025); Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi, güvenlik alımı
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları (Kasım 2025); Temizlik görevlisi, güvenlik alımı
İscisonuc sağlık gov tr giriş; Sağlık Bakanlığı temizlik işçisi kura sonuçları açıklandı mı?
İscisonuc sağlık gov tr giriş; Sağlık Bakanlığı temizlik işçisi kura sonuçları açıklandı mı?
Kandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandı
Kandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandı