MHP Genel Başkanı Bahçeli'den uçak kazası açıklaması: Her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’ye gelirken Gürcistan hava sahasında düşen TSK’ya ait C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, uçağın Azerbaycan’ın Gence şehrinden havalandıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu 20 kahraman askerin şehit olduğunu belirtti.

Spekülasyonlara karşı uyarı

Bahçeli açıklamasında, kazaya ilişkin her ihtimalin titizlikle araştırılacağını vurgulayarak, resmi açıklama yapılmadan ortaya atılan iddiaların spekülasyon ve temelsiz olduğunu ifade etti. MHP lideri, “Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya çalışması izahı olmayan bir yanlış olarak değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli şunları kaydetti:

"Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur.

Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır.

Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum."