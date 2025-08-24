MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile buluşan minik Hilal hayalini gerçekleştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Aydın teşkilatında görev yapmış isimlerden, önceki dönem MYK Üyesi Burak Pehlivan’ın kızı Hilal, en büyük hayaline kavuştu. Henüz 3,5 yaşındaki Hilal Pehlivan, uzun zamandır “Devlet Dede” diye seslendiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmek istiyordu. Ailesinin desteğiyle Aydın’dan Ankara’ya giden küçük Hilal, Bahçeli ile buluşarak hem elini öptü hem de Bozkurt selamı verdi.

Bu anlamlı buluşmanın ardından anne Gizem Pehlivan ve baba Burak Pehlivan, kızlarının hayalini gerçekleştirmesine vesile olduğu için Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti.

"Kızımızla birlikte çok mutlu olduk"

Ziyarete dair bir açıklama yapan Burak Pehlivan, duygularını “Milliyetçi-Ülkücü Hareket Ailemizin büyüğü, Türkmen Beyimiz, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’i, kıymetli eşim Gizem Hanım ve minik kızçemiz Hilal ile birlikte makamında ziyaret etmenin onurunu yaşadık. Kızımız Hilal’in en büyük arzusu Liderimiz Devlet Dedesi’nin elini öpmekti. Kızımızla birlikte çok mutlu olduk. Allah, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’ye sağlık, sıhhat ve uzun ömür verip başımızdan eksik etmesin” sözleriyle dile getirdi.