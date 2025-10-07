MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İmralı, SDG/YPG'ye yeni çağrı yapsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’in yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, 28. dönem TBMM 4. yasama yılının ilk grup toplantısında hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızı takip eden muazzez vatandaşlarımızı en halisane duygularımla selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yeni yasama yılının ülkemize, siyaset hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum. TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 105 yılda gazi Meclis'te görev yapıp ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet hayatta olanlara da uzun ömür diliyorum.

"CHP baltayı taşa vurmuştur"

TBMM, aziz milletimizin göz bebeği ve iradesinin tecelligahıdır. TBMM demokrasinin can damarıdır. TBMM devletimizin kurucu temelidir, Türk milletinin ta kendisidir. Milletin verdiği vekalet görevini taşımak ve temsil etmek her vekilin başlıca sorumluluğudur.

Burası boykot ve protestolara sahne olup ucuz gösterilere sahne olacak bir yer değildir. Yeni yasama yılı açılış oturumunda sudan bahaneler ile katılmayan, milletin iradesine saygısızlık yapan CHP baltayı taşa vurdu.

CHP, gafil cüretgarlık ile bayağı gerekçelere sığınmayı tercih etmiştir. Kendi düşenin dövünmeye hakkı yoktur. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızı ve meclisimizi değil Türk milletini de yok saydığı ortada. Bu seviyesizliğin demokratik sonuçlarına önünde sonunda katlanacaktır.

Meclis açılış oturumu hemen ardından sayın Kurtuluş'un davetine katılan parti başkanlarının yan yana olmaları milletimizi umutlandırmıştır. Teşekkür eden tek kare fotoğrafa milli iradenin özlemleri yansımıştır.

Görüşlerimizi farklı olabilir ama hepimiz Türk milletinin evladıyız. Sesimizi değil sadece sözümüzü yükseltmeliyiz. Birlik olmak yerine kutuplaşmanın kime ne faydası olacaktır. Kutuplaşmanın ve yıkmanın getirecekleri nelerdir?

"CHP'nin siyaseti sakat bir siyasettir"

Emek sarf etmeden mevki kazanmaya alışmışlardır. CHP'nin siyaseti sakat bir siyasettir. Bunun millete vereceği hiçbir şey yok. Özel'in malum kare ilgili günlerce süren sözleri içten içe derinleşen bir kıskançlığın şifresidir.

O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafıdır. Rüşvet çamurunun elbette siyasi sonuçları olacaktır. Egemenliğin yegane kaynağı büyük Türk milletidir. Söz milletindir, karar milletindir, hüküm milletindir. Mandacıların izini sürmek isteyen çıkarsa tavsiyem CHP'ye bakmalarıdır.

"Özgür Bey'in nasıl bir dolduruşa getirildiği az çok malumunuz"

Mavi vatana masal diyenler çıkacaktır. Karabağ zaferinden rahatsız olanlar görülecektir. Yabancı ülkelerden aman dilenenlerin eşkâli belirlenecek. Camdan evi olanlar komşuya taş atmadan önce iyi düşünmelidir. Özgür Bey'in nasıl bir dolduruşa getirildiği az çok malumunuzdur. Kendisine ve partisine yazık etti.

"Bu CHP'den hiçbir halt olmaz, olamaz"

BM'de Dünya Türkiye'yi konuşmuşken CHP freni boşa almış şarambole yuvarlanmıştır. Bu CHP'den hiçbir halt olmaz, olamaz. Mahkeme kapılarına yüz sürmeleri kendi iç meseleleridir. Mahkeme kararları, YSK çıkışları, karşılıklı çıkışlar bölünme eşiğindeki CHP'yi gün yüzüne çıkarmaktadır. Tüm taraflar CHP'lidir.

CHP'de kılıçlar çekilmiş ve ortak akıl kayboldu. Her önüne geleni suçlamaları omurgalı değildir. İstikrarsızlıkları Türk demokrasi ve siyasi hayatını olumsuz etkileyecektir. CHP'nin yüzleşmesi gereken yolsuzluk iddiaları vardır ve ortadarı.

Özgür Bey'in savcılar ile uğraşması suçluluk psikolojisinin yansımasıdır. İBB yolsuzluk ve rüşvetin pençesinde ekosistemin etkisi altındadır. Gayrimeşru işlerin hesabını vermeleri şarttır. Yargılamanın derhal başlaması da dileğimizdir.

"Hamas terör örgütü değildir"

Sumud Filosu'ndakilerin Türkiye'ye getirilmesi bir başarıdır ve emeği olanlar tebrik edilmelidir. BM genel kurulunda Filistin'i tanıyan ülkelere teşekkür ediyorum. Hamas terör örgütü değildir, teröre başvuran asıl haydut İsrail'dir.

Hamas bir direniş örgütüdür. Plana Hamas'ın yeşil ışık yakması memnuniyet verici ama süreç zorlu ve tuzaklarla dolu. Savaşın sonlanması ve Hamas'ın kapı aralaması için adres Mısır'dır. Trump Netanyahu ile görüşmeden önce Türkiye ve diğer ülkeler ile toplantı düzenledi.

Bu toplantıda Gazze planında değişiklikler yapıldığı açıklanmıştır. Gazze zincirlerinden kurtarılmalıdır. Önerdiğimiz bölge ülkelerinin teşebbüsü ile kurulacak Kudüs paktı anlam kazanacaktır. Bir an önce ateşkes ilen edilmeli ve Siyonist barbarlık işgal ettiği yerlerden çekilmelidir.

BM genel kurulunda İspanya başbakanı tarih sessiz kalanları yargılayacaktır demişti ve haklıydı. Ne yazıktır ki 57 İslam ülkelerinden biri de bu kararlı duruşu sergileyememiştir. Akan kan durmalı. iki devletli çözümden başka yol kalmamıştır. 1967 sınırlarında Filistin devleti kabul edilmeli ve BM'ye de katılmalıdır.

"Terörsüz Türkiye milli bir hedeftir"

Milletlimiz Terörsüz Türkiye için atılan adımların arkasındadır. Menfi çevrelerin uydurmalarına itibar edecek kimse yoktur. Biz Terörsüz Türkiye'yi kolektif biçimde ele alıyoruz.

Terörsüz Türkiye milli bir hedeftir. Önyargıların düğümlerini çözmek istiyoruz. Kim ki Terörsüz Türkiye'den rahatsız ise bir acziyet içindedir. Bir buçuk asırdır süregelen küresel emperyalist komplolar, karanlık kampanyalar tasfiye edilecektir.

Hedef büyüktür. Türkiye kutlu bir doğum arefesindedir. Yanlış anlamalar olabilir ama sabır ile vatan ve millet sevgisinde buluşmamız her sorun ile başa çıkmaya kadirdir.

Nifak yayanları, algı operasyonu yapanları gündemden sürüp çıkaralım. Kardeşliğimizi hep birlikte büyütelim. Milliyetçilikten bihaber olan zatın bize iftiralar atması bizi yıldırmak şöyle dursun bizi daha da yüreklendirmektedir.

TBMM'deki dayanışma komisyonu faal haldedir ve toplumun her kesimi ile istişarelerini sürdürmektedir. Hukuki düzenlemeler için geniş mutabakat zemini oluşmalıdır. Komisyonda görev alan tüm vekillerimize de teşekkür ediyorum. Türkiye'nin istiklal ve istikbal haklarını muhafaza edeceğiz.

"Suça karışmamış kim varsa gelip ailesine kavuşmalı"

Siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır. Kaybına göz yumacağımız tek bir insanımız yoktur. S Kürt kardeşlerimizin feraseti iç ve dış komploları püskürtecek seviyededir. Kürt kardeşlerim terörün en fazla cenemesini çeken ağır ve hüzün dolu bir maziye sahiptir.

"PKK'nın kurucu önderi elini taşın altına koymuştur"

Eğmeden bükmeden söylemeliyim ki; PKK'nın kurucu önderi elini taşın altına koymuştur

PKK, 12 Mayıs'ta silah bırakmış, 11 Temmuz'da bir grup silahlarını yakmıştır. . Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan YPG ve SDG İmralı'nın çağrısına uymamıştır.

Beklentim, İmralı'nın YPG'ye ve SDG'ye silah bırakma çağrısında bulunmasıdır.

İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü örgütün bütün bileşenlerini kapsamaktadır. Kurucu önderlik, YPG/SDG'ye de bir çağrıda bulunarak Suriye hükümeti ile yapılan mutabakata uyulmasını istemelidir.

"Komisyonda görevli vekillerden bir grup İmralı'ya gidip görüşmeli"

Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinecek bir husus görmüyorum.

Bu açıklamanın güncellenerek daha da detaylandırılması hayırlı gelişmeleri getirmelidir. Bölücülük damarını söküp atacağız. Şehit ailelerimiz kaygılanmasın, gazilerimiz korkuya kapılmasın. Pazarlık sürecinde değiliz."