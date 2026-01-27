MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Harp Malulü Gaziler ile Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyeti MHP Genel Merkezi’nde kabul etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, şehit aileleri ve gazilerin karşılaştığı sorunlar ele alınırken, beklenti ve talepler de detaylı şekilde değerlendirildi.

"Şehit ailelerimiz kaygılanmasın"

Heyet adına yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli’nin şehit aileleri ve gazilere yönelik destek mesajı paylaşıldı. Bahçeli, 'Şehit ailelerimiz kaygılanmasın. Gazilerimiz korkuya kapılmasın. Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz' ifadesini kullandı.

Görüşmede, terörle mücadele süreci kapsamında şehit yakınları ve gazilerin devlet kurumları nezdindeki haklarının geliştirilmesine ilişkin talepler dile getirildi. Özellikle, şehit yakınlarının maaşları, tüm şehit çocuklarının kamuda istihdam edilmesi, gazilerin ise maaş ve özlük hakları gibi çeşitli konular Bahçeli’ye iletildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu’nda devam eden kanun çalışmaları kapsamında, şehit aileleri ve gazilere yönelik olumlu gelişmelerin gündemde olduğu belirtildi. Yapılan görüş alışverişinde, Bahçeli’nin bu hakların takibinde ve iyileştirilmesinde tam destek verdiği belirtildi.