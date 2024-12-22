MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye kabuğunu kırmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye, sağlam bir düşünce temelinde yeni yüzyılın zirvesine tırmanıyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin diplomatik atılımlarla yeni yüzyılda güçlü bir konuma ulaştığını belirterek, düşüncenin ve kimlik bilincinin önemine dikkat çekti. Bahçeli, yaptığı açıklamada, müzmin siyaset anlayışının Türkiye’ye hiçbir katkı sağlamadığını, yalan ve çarpıtmalarla siyaset yapmaya çalışanların aslında siyasetin değil, patolojik vakaların konusu olduğunu ifade etti.

Bahçeli, Türk milletinin tarihi mirası ve yüksek hedeflere olan inancıyla birleşerek, Türkiye Yüzyılı vizyonunu benimsediğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kapasitesine dayanan bu vizyonun, kültürel dokuya uygun bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Kendimizi ve düşmanlarımızı tanıyoruz”

Bahçeli, Mevlana'nın "Bilmek başka, bulmak başka, olmak daha başkadır" sözünü hatırlatarak, "Kendimizi biliyoruz, vatanımızı biliyoruz, ecdadımızı tanıyoruz, düşmanlarımızı da tanıyoruz" dedi. Türk milletinin kendini tanımadan yapacağı her tercihin istenmeyen sonuçlara yol açacağını ifade eden Bahçeli, Türkiye’nin geleceğini güçlü bir bilinçle inşa ettiğini kaydetti.

Bahçeli, "Durgun ve durağan her şey katılaşmaya kokuşmaya müstahaktır. Hareket varsa değişik dinamikleri devrededir. Türkiye yeni yüzyılın zirvesine tırmanmaktadır. Türkiye kabuğunu kırmıştır." dedi

"El ele verirsek geleceği birlikte inşa ederiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birlik ve beraberlik mesajı vererek, dayanışmanın Türkiye'nin geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı. Bahçeli, "Birbirimize yük olmak yerine destek olmalıyız. Küçük bir anlayış bile büyük farklar yaratabilir. Biz seçimi yaptık, insan insana can olsun diyoruz. Sevgide buluşup, hoşgörüde uzlaşalım" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, istikbalin yol haritasını gönül ortaklığıyla çizmenin önemine dikkat çekerek, "Gelecek nesillere ecdaddan evlada umutlu, huzurlu ve güvenli bir Türkiye bırakmalıyız. El ele verirsek dış güçlerin oyunlarını aramıza sokmayız" dedi.

"Barış sadece sözde kalmamalı"

Beraberce ve kardeşçe yaşamanın en mantıklı yol olduğunu belirten Bahçeli, "Her insan kelimelerle düşünmeye o kadar alışkındır ki derin anlamları kaçırır. Barıştan herkes söz eder, ancak onun taşıdığı derin anlamı düşünen çok azdır" diyerek barışın sözde değil, özde yaşanması gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, Türkiye’nin birlik içinde hareket ederek gelecek için umut dolu bir vizyon oluşturabileceğine olan inancını dile getirdi. Bahçeli, "Siyasetin kendisi mekan, kararı demokratik zaman, kurulumu ise akıl fikir sahibi insandır. Hadiselerin oyuncağı değil, kurulan tuzakları bozan dava neferleriyiz. Biz MHP'yiz biz Türkiye'nin gücüyüz. Sinsi kulislere sonuna kadar kapalıyız. Fikir yapımızla ayırmayı ve bölmeyi reddeden kucaklayıcı siyasetimizle milletimize hizmet için yanıp tutuşuyoruz. " dedi

Ayrıntılar Geliyor...