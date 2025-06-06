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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti: Hatıra fotoğrafı çektirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ni ziyaret etti, burada düzenlenen kahvaltıda bayramlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Merkezi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti: Hatıra fotoğrafı çektirdi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Bahçeli, kahvaltı masasında bayramlaşma gerçekleştirdi

Ziyaret kapsamında, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bahçeli, kahvaltı masasında bayramlaşma gerçekleştirdi.

Hatıra fotoğrafı çektirdi

Samimi bir ortamda geçen buluşmada, Bahçeli ve Ülkü Ocakları yönetimi bayram sevincini paylaştı. Bayramlaşmanın ardından MHP lideri, Ülkü Ocakları yönetimiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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