MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AK Parti'nin 24. Yıl dönümüne anlamlı çiçek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 24'üncü yıl dönümünü kutlamak için anlamlı bir çiçek gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AK Parti’nin 24. Yıl dönümüne anlamlı çiçek
AK Parti, 14 Ağustos 2001’de Türk siyasi hayatına adım attı. 24 yıldır etkin bir şekilde siyaset sahnesinde yer alan parti, bugün düzenlenecek programla 24. yaşını kutlayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinlikte önemli açıklamalarda bulunacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AK Parti'nin 24. Yıl dönümüne anlamlı çiçek - Resim : 1

Devlet Bahçeli, AK Parti Kongre Merkezi'ne anlamlı bir hediye gönderdi

Program öncesi Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Kongre Merkezi'ne anlamlı bir hediye gönderdi. Aranjmanda: "24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk’ün rengini temsil ediyor. AK Parti’nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak aranjmana dâhil edildi. 1071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi’nin destanını simgeliyor. 

