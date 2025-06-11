MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Gazi Yaşargil için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” unvanına sahip, dünyaca ünlü tıp insanı Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı.

"Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in vefatını üzüntüyle öğrendim”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun duyurduğu acı haberin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, Prof. Dr. Yaşargil’in kaybını “derin bir teessürle” karşıladığını belirtti. Bahçeli, “Tıp biliminin dünya çapında saygı duyulan ismi, ülkemizin yetiştirdiği en kıymetli bilim insanlarından biri olan Sayın Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in vefatını üzüntüyle öğrendim” ifadelerini kullandı.

"Gelecek nesiller için her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecektir"

Yaşargil’in yalnızca hekim kimliğiyle değil, aynı zamanda bilimsel üretimi ve yetiştirdiği öğrencilerle de Türk tıbbına kalıcı katkılar sunduğunu vurgulayan Bahçeli, “Kendisinin azmi, dehası ve insanlığa adanmış ömrü, gelecek nesiller için her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu. MHP lideri Bahçeli, mesajını “Milletimizin başı sağ olsun. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” sözleriyle tamamladı.