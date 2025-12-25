MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı

İslam dünyasında rahmet, bereket ve mağfiret gecesi olarak kabul edilen Regaip Kandili, bu yıl 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek. Bu vesileyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

Bahçeli, MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunları kaydetti:

"Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını müjdeleyen, tövbenin ve günahlardan arınmanın manevi fırsatlarını sunan kutlu bir günün simgesidir. Bu vesileyle aziz milletimizin, mazlum gönüllerin, Türk-İslam aleminin mübarek Regaip Kandili'ni kutluyor, dualarımla birlikte en iyi dilek ve hürmetlerimi paylaşıyorum."