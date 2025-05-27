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MHP görüşmesi sonrası DEM Parti'den ilk açıklama: Komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü. DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis’in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı" denildi.

Haber Merkezi
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MHP görüşmesi sonrası DEM Parti'den ilk açıklama: Komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

"Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı"

40 dakika süren görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısından sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyetinin Sayın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nin 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararları ele alındı. Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis’in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı" denildi.

DEM Parti terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından TBMM'de yeniden siyasi parti ziyaretleri turuna başlamıştı.

DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret eden DEM Parti heyeti, MHP Grubunu ziyaret etti. Saat 11:30'da başlayan görüşmeye MHP lideri Devlet Bahçeli ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve TBMM Başkanvekili Celal Adan katıldı.

DEM Parti heyeti, daha önce 2 Ocak'ta MHP Genel Başkanı Bahçeli'yle görüşmüştü.

Bahçeli, 2 Ocak'ta yine Meclis'teki makamında İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyetini kabul etmişti.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısının ardından bir kez daha 17 Mart’ta DEM Parti heyeti, siyasi partileri ziyaret etmişti. 

AK Parti Grubu ile yarın görüşülecek

Ayrıca DEM Parti yarın saat 15:00’te TBMM’de AK Parti'yi de ziyaret edecek. DEM Parti heyetinin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşmesi bekleniyor.

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