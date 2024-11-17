MHP Grup Başkanvekili Akçay: Terör örgütleriyle pazarlık yoktur

Akçay, partisince "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı kapsamında İzmir, Manisa ve Aydın teşkilat üyeleriyle Balçova Termal Otel Kardelen Salonu'nda bir araya geldi.

Partilerinin 55. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Akçay, MHP'nin daima kendi gündeminin olduğunu, başka partilerin gündemine mahkum olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye kazandırdığı en kıymetli değerin siyasi istikrar olduğunu anlatan Akçay, şimdi gündemlerinde bu siyasi istikrarı bir ekonomik istikrarla perçinlemenin bulunduğunu bildirdi.

Akçay, ABD'nin işbirliğiyle İsrail'in hedeflerinin Türkiye için yakın bir tehdit haline geldiğini, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğini güçlendirmeye ihtiyacı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bütün hamleler, uzatılan el ve çağrıların maiyeti ve kapsamı budur. Terör örgütleriyle pazarlık yoktur. Çözüm süreci yoktur. Terörle mücadele vardır. Terör örgütlerinin yok edilmesi vardır. Milletimizin birliğine ve beraberliğine karşı fitne ve fesat çıkaranların tasfiye edilmesi vardır. 40 yılı aşkın bir süredir çektiğimiz PKK terör illeti bizi maalesef pek çok hedeflerimizden alıkoymuştur. Milli bütünlüğümüze büyük bir darbe vurma faaliyetidir PKK ve FETÖ girişimleri. Uzatılan eli ve yapılan çağrıları çok iyi anlamak ve anlatmak gerekmektedir. Altılı masa diye bunlarla her türlü siyasi işbirliğine girenler maalesef bu çağrıyı bir eleştiri ve siyasi fırsat konusu yapmaya başladılar.

Siz hala aynı otobüste miting yapıyorken bizi eleştirmeye utanmıyor musunuz? Nasıl bir tutarsızlık içindesiniz? Allah'ın izniyle bilge lider Devlet Bahçeli farkı burada. Kardeşliğimizi ve bütünlüğümüzü hiçbir düşman bozup bizi zaafa uğratamayacaktır. Bu da lider Devlet Bahçeli'nin büyük adımlarıyla temin edilecektir. Bunu bir siyasi fırsata çevirmeye çalışmanın, bu çağrıyı ve politikayı geçersiz hale getirmenin ancak bu memlekete zararı olur."

Diğer konuşmacılar

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise Türk milletinin ahlaki ve dini gerçeklerini inkar etmeye çalışanların dün olduğu gibi yarın da kaybedeceğini söyledi.

Partinin İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise dünyanın büyük bir vahşet sarmalı içinde savrulduğunu, yeni bir dünya savaşının insanlığı tehdit ettiğini savunarak, "Türk ve Türkiye yüzyılı adımlarını atan devletimiz de elbette durum muhakemesini derinden yapmakta, her türlü şarta karşı adımlarını atmaktadır." diye konuştu.

Toplantıda MHP MYK üyeleri Ali Uçak ve Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve partinin Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner de bir konuşma yaptı.