MHP'den, Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı

MHP'nin bu haftaki grup toplantısının iptal edilmesinin ardından, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi. Sağlık durumu merakla beklenen Bahçeli ile ilgili olarak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan bir açıklama yapıldı.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye konuşan Yalçın, "Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli’nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir.

Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir.

Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir.”

MHP’nin X hesabından ise Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çeliker’in şu açıklaması paylaşılmıştı:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, liderimiz Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek, tekrar mesaisine devam edecektir.”