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MHP harekete geçti! Bahçeli'nin çağrısını anlatmak için sahaya iniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik yaptığı çağrının ardından, parti hızlı bir şekilde harekete geçti. MHP, il yönetimleri aracılığıyla gerçekleştirilecek bölgesel toplantılarla Bahçeli'nin mesajını üyelerine iletecek.

Haber Merkezi
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MHP harekete geçti! Bahçeli'nin çağrısını anlatmak için sahaya iniyor
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Eğer terörist başının tecrit durumu sona ererse, gelsin DEM Parti'nin grup toplantısında konuşsun ve terörün sona erdiğini, örgütün feshedildiğini duyursun" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

MHP harekete geçiyor

Bahçeli’nin DEM Parti'ye yaptığı 'Öcalan' çağrısının ardından MHP harekete geçti. Parti, il yönetimleri kapsamında düzenlenecek bölgesel toplantılarla söz konusu çağrıyı üyelere aktaracak.

Toplantıların ilki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Erzurum’da yapılacak ve bu toplantıya Ağrı ile Muş teşkilatları da katılacak.

Ayrıca, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" toplantıları ise 3 Kasım 2024 tarihinde farklı illerde organize edilecek.

Toplantıların programları 

Gümüşhane, Giresun, Bayburt:
Yer: Gümüşhane Ramada Otel
Saat: 12.00

Erzincan, Sivas, Tunceli:
Yer: Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonu
Saat: 13.00

Rize, Trabzon, Artvin:
Yer: Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu
Saat: 13.00

Siirt, Batman, Şırnak:
Yer: Siirt İl MEB Konferans Salonu
Saat: 13.00

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