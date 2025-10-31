MHP İl teşkilatında istifa depremi: 7 yönetici partisinden ayrıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Teşkilatı’nda bir süredir konuşulan iç huzursuzluk, Çayırova İlçe Yönetimi’nde gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz hafta İl Başkanı Tuncay Batı’nın önerisiyle göreve başlayan yeni İlçe Başkanı Bülent Işık, daha koltuğuna yerleşmeden yönetimden 7 üyenin istifasıyla karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre, MHP Çayırova İlçe Yönetimi’nde yer alan Haktan Karakoçan, Hilal Gül, Hüseyin Yılmaz, Burhan Bayram, Emre Asil, Ahmet Gargın ve Latif Demirel, partideki görevlerinden istifa etti.

Liyakat tartışmaları yeniden gündeme taşındı

Söz konusu isimlerin, geçtiğimiz hafta il başkanlığının hazırladığı ve genel merkeze gönderilen yönetim listesinde yer aldığı öğrenildi.

İstifaların gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, parti içinden yansıyan bilgilere göre rahatsızlığın, “atama sürecinin kapalı kapılar ardında yapılması ve teşkilat görüşlerinin yok sayılması” nedeniyle yaşandığı iddia ediliyor. Parti tabanında yankı uyandıran gelişme, MHP'nin Kocaeli örgütündeki güç dengeleri ve liyakat tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.