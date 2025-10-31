  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP İl teşkilatında istifa depremi: 7 yönetici partisinden ayrıldı
Takip Et

MHP İl teşkilatında istifa depremi: 7 yönetici partisinden ayrıldı

MHP Kocaeli İl Teşkilatı’nda uzun süredir konuşulan iç çekişme, Çayırova İlçe Yönetimi’nde krize dönüştü. Yeni atanan ilçe başkanının ardından yönetimden 7 isim art arda istifa etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP İl teşkilatında istifa depremi: 7 yönetici partisinden ayrıldı
Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Teşkilatı’nda bir süredir konuşulan iç huzursuzluk, Çayırova İlçe Yönetimi’nde gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz hafta İl Başkanı Tuncay Batı’nın önerisiyle göreve başlayan yeni İlçe Başkanı Bülent Işık, daha koltuğuna yerleşmeden yönetimden 7 üyenin istifasıyla karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre, MHP Çayırova İlçe Yönetimi’nde yer alan Haktan Karakoçan, Hilal Gül, Hüseyin Yılmaz, Burhan Bayram, Emre Asil, Ahmet Gargın ve Latif Demirel, partideki görevlerinden istifa etti.

Liyakat tartışmaları yeniden gündeme taşındı

Söz konusu isimlerin, geçtiğimiz hafta il başkanlığının hazırladığı ve genel merkeze gönderilen yönetim listesinde yer aldığı öğrenildi.

İstifaların gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, parti içinden yansıyan bilgilere göre rahatsızlığın, “atama sürecinin kapalı kapılar ardında yapılması ve teşkilat görüşlerinin yok sayılması” nedeniyle yaşandığı iddia ediliyor. Parti tabanında yankı uyandıran gelişme, MHP'nin Kocaeli örgütündeki güç dengeleri ve liyakat tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Deutsche Bank’tan yıl sonu dolar tahmini: Reel değerlenme sınırına yaklaşılıyorDeutsche Bank’tan yıl sonu dolar tahmini: Reel değerlenme sınırına yaklaşılıyorDolar

 

Espressolab, Back in Town etkinliğiyle sonbaharı karşıladıEspressolab, Back in Town etkinliğiyle sonbaharı karşıladıŞirket Haberleri

 

Gündem
TÜKODER tepkili: Tüketici hakem heyetleri tek tek kapatılıyor!
Tüketici hakem heyetleri tek tek kapatılıyor!
MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak görevden alındı
MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak görevden alındı
Ağrı'da 761 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'da 761 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Almanya Başbakanı Merz'in Türkiye'ye önerdiği "stratejik ortaklık" nedir?
Almanya Başbakanı Merz'in Türkiye'ye önerdiği "stratejik ortaklık" nedir?
Ayşe Tokyaz cinayetinde otopsi raporu tamamlandı: Ölüm nedeni belli oldu
Ayşe Tokyaz cinayetinde otopsi raporu tamamlandı: Ölüm nedeni belli oldu
İBB'ye yönelik 'veri sızdırma' soruşturması: 4 şüpheli hakkında tutuklama talebi
İBB'ye yönelik 'veri sızdırma' soruşturması: 4 şüpheli hakkında tutuklama talebi