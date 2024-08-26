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MHP İlçe Başkanı Şaban Kap, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, silahlı kavgada yaşamını yitirdi.

AA
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MHP İlçe Başkanı Şaban Kap, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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İlçeye bağlı Tersane Mahallesi'nde Bayram K. ile Şaban Kap arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram K, tabanca ile Kap'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğüs bölgesinden ağır yaralanan Kap, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli Bayram K.'yi bulmak için çalışma başlattı.

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