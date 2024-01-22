MHP ilk mitingini 28 Ocak’ta yapacak

ANKARA (EKONOMİ) MHP, 31 Mart yerel seçimleri çerçevesinde ilk mitingini 28 Ocak’ta Mersin’de ikinci mitingini 4 Şubat’ta Manisa’da yapacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde düzenleyeceği mitinglere ilişkin yaptığı açıklamada, “MHP’nin 31 Mart 2024 tarihli Yerel Seçimlere hazırlık mahiyetindeki açık hava toplantılarının ilki, 28 Ocak’ta Mersin’de yapılacak ve millî söz birliğimiz dünyaya bir kez daha ilan edilecektir. Cumhur İttifakı anlayışı ile bu güzide ilimizde “Mersin Bizim, Türkiye Hepimizin” diyeceğiz. Partimizin “Manisa Bizim, Türkiye Hepimizin” temalı ikinci açık hava toplantısı ise 4 Şubat’ta Manisa’da gerçekleştirilecektir” dedi.

23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan Birinci TBMM’de Misak-ı Millî’yi hayata geçirme kararı alındığını hatırlatan Yalçın, “Bu tarihî beyannamede yer alan esaslar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ebedî rehberi olmuştur. Türkiye’de siyaset yapan herkes ve her siyasi parti için Misak-ı Millî kararlarına sadakat bir vecibedir. Misak-ı Millî’ye bağlılık, namus borcudur. Bu gerçekten hareketle denilebilir ki Cumhur İttifakını var eden siyasi ilkeler, Misak-ı Millî’nin günümüzdeki sürümüdür.Partimizin mitinglerimizde kullanacağımız seçim sloganlarından biriside, aynı anlayışa paralel olarak “Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin” şeklinde belirlenmiştir” dedi.