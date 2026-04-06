  MHP, İstanbul il ve ilçe teşkilatlarını feshetti: Yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
MHP, İstanbul il ve ilçe teşkilatlarını feshetti: Yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini açıkladı. MHP İstanbul İl Başkanlığı'na eski Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz atandı.

"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Görevden alınan il başkanınından açıklama

Görevden alınan MHP İl Başkanı Sertel Selim kararın ardından şu açıklamayı yaptı:

"Omuzlarımıza yüklenen mukaddes görev İstanbul İl Başkanlığı vazifesi bugün itibarıyla son bulmuştur. Liderimiz Sayın Devlet bahçeli’nin emrindeyiz. Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin inşallah."

İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Merkezi tarafından İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesinin ardından MHP İstanbul İl Başkanlığı'na eski Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın atandığını açıkladı.

