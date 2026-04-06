MHP, İstanbul il ve ilçe teşkilatlarını feshetti: Yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini açıkladı. MHP İstanbul İl Başkanlığı'na eski Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz atandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu.
"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 6, 2026
Görevden alınan il başkanınından açıklama
Görevden alınan MHP İl Başkanı Sertel Selim kararın ardından şu açıklamayı yaptı:
"Omuzlarımıza yüklenen mukaddes görev İstanbul İl Başkanlığı vazifesi bugün itibarıyla son bulmuştur. Liderimiz Sayın Devlet bahçeli’nin emrindeyiz. Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin inşallah."
Omuzlarımıza yüklenen Mukaddes görev İstanbul il Başkanlığı vazifesi bugün itibarıyla son bulmuştur .— Sertel Selim (@sertel_selim) April 6, 2026
liderimiz Sayın Devlet bahçeli’nin emrindeyiz.
Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin inşallah. pic.twitter.com/fxew12u4uL
İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Merkezi tarafından İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesinin ardından MHP İstanbul İl Başkanlığı'na eski Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın atandığını açıkladı.
Tüzüğümüzün 52. ve 54. Maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 6, 2026
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.