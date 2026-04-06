MHP, İstanbul il ve ilçe teşkilatlarını feshettiğini duyurdu
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 6, 2026