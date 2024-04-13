MHP itiraz etmişti: YSK'dan Kütahya kararı

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart seçimlerine ilişkin yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor. Kurul bugün 22 başvuruyu ele aldı.

YSK, aralarında Kütahya Belediyesi seçimlerine ilişkin MHP tarafından yapılan başvurunun da bulunduğu itirazların tamamını reddetti.

31 Mart yerel seçimlerinde 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı Kütahya'da CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110 oy aldı.

İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım sonucunda CHP'nin adayı Kahveci, yine ilk sırada yer aldı.

Sayılan geçersiz oylarla MHP'nin adayı Alim Işık'ın oyu 58, CHP'nin adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 27 arttı.

MHP daha sonra 549 sandığın 275'inde usulsüzlük tespit edildiğini öne sürerek Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

YSK, bugün verdiği karar ile MHP’nin itirazını reddetti.