  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak görevden alındı
Takip Et

MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak görevden alındı

MHP, polise saldırdığı ve çenesini kırdığı iddia edilen Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak'ı görevden aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak görevden alındı
Takip Et

Antalya'da MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak görevden alındı.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre, Kolak, kendisine ait iş yerinin önünde arkadaşlarıyla alkol alırken polis ekipleriyle tartıştı.

Cemil Kolak ve arkadaşlarının iş yeri önünde alkol aldığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İddialara göre, olay yerine giden polis ekibi ile Cemil Kolak arasında mukavemet yaşandı.

Kolak'ın polise attığı yumruk neticesinde, polis memurunun çenesinin kırıldığı ve dikiş atıldığı öne sürüldü.

MHP Genel Merkezi'nin yaşananların ardından Cemil Kolak'ı görevden aldığı belirtildi.

Nutella'nın üreticisi İtalyan Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu!Nutella'nın üreticisi İtalyan Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu!Ekonomi
Almanya Başbakanı Merz'in Türkiye'ye önerdiği "stratejik ortaklık" nedir?Almanya Başbakanı Merz'in Türkiye'ye önerdiği "stratejik ortaklık" nedir?Gündem
Gündem
TÜKODER tepkili: Tüketici hakem heyetleri tek tek kapatılıyor!
Tüketici hakem heyetleri tek tek kapatılıyor!
Ağrı'da 761 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'da 761 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Almanya Başbakanı Merz'in Türkiye'ye önerdiği "stratejik ortaklık" nedir?
Almanya Başbakanı Merz'in Türkiye'ye önerdiği "stratejik ortaklık" nedir?
Ayşe Tokyaz cinayetinde otopsi raporu tamamlandı: Ölüm nedeni belli oldu
Ayşe Tokyaz cinayetinde otopsi raporu tamamlandı: Ölüm nedeni belli oldu
İBB'ye yönelik 'veri sızdırma' soruşturması: 4 şüpheli hakkında tutuklama talebi
İBB'ye yönelik 'veri sızdırma' soruşturması: 4 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınan danışmanı İbrahim Özkan savcılık ifadesi ardından serbest bırakıldı
İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan savcılık ifadesi ardından serbest bırakıldı