MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı istifa etti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı resmi Twitter hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sancaklı paylaşımında "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum.



Bu vesileyle;

Milliyetçi… — Saffet Sancaklı (@saffetsancakli) December 9, 2023

Ne olmuştu?

TBMM’de Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimini ağırlayan Saffet Sancaklı, AK Parti'nin eski milletvekillerinden, yeni dönemde MKYK’ya giren İlyas Şeker’in geçen seçim döneminde yaptığı "Ne gerek var. Belediyeleri birlikte yöneteceğiz" sözlerini hatırlatmış, o dönem o sözleri anlayışla karşıladıklarının altını çizerek şöyle konuşmuştu:

"Geçen dönem yerel seçimlerde bize beraber yöneteceğiz dediler. Ama bizim hiçbir arkadaşımıza ne Büyükşehir’de daire başkanlığı ne de ilçe belediyelerinde başkan yardımcılığı verdiler. Türkiye’de de sadece Kocaeli’de bize belediye vermediler. Halbuki 1000 oyla, 800 oyla kazanılan belediyeler var. Demek ki MHP’nin burada katkısı var, artısı var. Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz. Bekliyoruz. Süreç nasıl olacak, bakacağız. Bizim arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Ben onlara gerekli bilgileri de verdim. Birkaç güne kadar çalışma bitecek. Sonrasını hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi şayet Kocaeli’de 13 adayın 13’ü de AK Parti’den olursa ben Kocaeli’ye gelmeyeceğim, seçim çalışmalarına destek vermeyeceğim."

Bahçeli: Tercih kendisinindir

MHP lideri Devlet Bahçeli konuya dair, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" açıklamasını yapmıştı.

Saffet Sancaklı: Söylemediğim sözler, tamamen yalanlar...

Sancaklı ise konuya dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün bir takım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim. Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle belirtmek isterim. Dün olduğu gibi bugün de Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emrinde olduğumu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın başarısı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğimi belirtmek isterim. Cumhur İttifakı’nın başarılarını çekemeyenler, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine set çekmeye çalışanlar bilsinler ki; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettikleri gibi “Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı’nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracaktır" Kamuoyuna saygılarımla sunarım" ifadelerini kullanmıştı.