MHP lideri Bahçeli: Ara seçim yok, seçim zamanındadır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşma gerçekleştirdi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Ortadoğu'da önümüze gelen manzarayı bugün münferit olarak sadece sıcak çatışma başlıklarıyla, birkaç gün sürecek gerilim dalgalarıyla anlamaya kalkışmak büyük resmi ıskalamak olur. Karşımızdaki tabloda diplomasi ile askeri harekatların arasında ilmek ilmek örülmüş çok katmanlı bir hesaplaşma ağı durmaktadır.

"Ateşkes krizin bittiği anlamına gelmiyor"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ile başlayan savaşın iki haftalık ateşkese bağlanmış görülmesi krizin bittiği anlamına gelmemektedir. Bu ateşkes kapsamlı bir uzlaşıdan ziyade tarafların temel hedeflerine ulaşamadığı bir noktada pozisyonlarını gözden geçirmesine imkan tanıyan bir duraklama niteliğindedir. Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıftır.

“Silahların susması geçici bir ara safha”

Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması şartı ile iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını söylemesi, buna karşılık İran'ın da savaş hedeflerine ulaşıldığını ilan etmesi, krizin masaya taşındığını göstermiştir. Silahların geçici olarak susması, hesapların kapandığı değil, sahada ve masada yeniden ayarlandığı bir ara safhaya işaret etmektedir.

“Türkiye elini taşın altına koymaya hazır”

Üçüncü Dünya Savaşı ihtimalinin daha yüksek bir sesle telaffuz edildiği böylesi bir dönemde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in öncülüğünde ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla bir Dünya Barış Konseyi mekanizmasının hayata geçirilmesi tarihi bir mecburiyettir. Türkiye tarihinin yüklediği sorumlulukla elini taşın altına koymaya hazırdır.

“İsrail bu savaşın tek sorumlusudur”

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında yaşanan can kayıpları, siyonist hesapların Lübnan topraklarını terk etmeye niyetli olmadığını göstermektedir. İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden saldırıları derhal durdurulmalı. İsrail bu savaşın gerçek ve tek sorumlusudur. İsrail üzerinde bir baskı mekanizmasının işletilememesi uluslararası sistemin esas sorunudur.

Bölgedeki her sarsıntı, Türkiye'ye mezhepçilik, etnikçilik ve vekalet savaşları üzerinden yeni faturalar çıkarmak isteyen odakların iştahını kabartmaktadır. Türkiye'yi içeriden tartışmalı hale getirmek, etnik ve mezhebi fay hatlarını kaşımak, Terörsüz Türkiye süreci devam ederken devletin omurgasını yumuşatmak, sınır dışındaki kirli hesapların içerideki yankısından başka bir şey değildir.

"Terörsüz Türkiye ısrarımız daha iyi anlaşıldı"

İç cepheyi sağlam tutmadan, dış kuşatmayı yarmak mümkün değildir. Terörsüz Türkiye sürecini sürdürmekteki ısrar ve kararlılığımızın temel sebepleri daha iyi anlaşılmaktadır. Hal böyleyken bu süreci bahane ederek MHP'nin çizgisini sorgulamaya yeltenen sözde muhalefet her şeyden önce kendi basiretsizliğini ele vermektedir.

“Tarım ertelenebilecek bir yatırım kalemi değil”

Tarım meselesine sadece çiftçinin gündemi gibi bakamayız. Tarım, toprağın hayatla buluşma biçimidir. Günümüz dünyasında bir millete diz çöktürmenin tek yolu işgal değildir. Dışa bağımlı hale gelen millet, diz çökmüş demektir. Bu nedenle gıda güvenliği doğrudan doğruya bir milli beka meselesidir. Tarım meselesi ertelenebilecek bir yatırım kalemi değildir. Savaş bazen sınır hattında olur, bazen gümrük kapılarında, bazen vatandaşlarımızın kesesine giden yolda olur.

“Bize düşen çiftçiyi yalnız bırakmamak”

Bize düşen toprağı küstürmemektir. Bize düşen çiftçiyi yalnız bırakmamaktır. Bize düşen köyü boşaltan değil, milletin efendisi olan köylüyü yaşatan politikaları hakim kılmaktır. Kara toprağa terini katık edip, soframıza nimet ulaştıran çiftçimizi ezdirmemek elbette bize düşecektir. Fırsatçıları tek tek belirlemeleri ve nerede bir gayrimeşru bir kazanç alanı varsa derhal devlet eliyle kapatılmalıdır.

Bakanlıklara Yerli Malı haftası için çağrı

Güvenli gıdaya erişim konusu Türk milletinin yarınını hangi bünyeyle taşıyacağının meselesidir. Çocuklarımızın sofrasını korumak geleceğimizi korumaktır. Hatırlar mısınız, okullarda düzenlediğimiz Yerli Malı haftasını? Yerli Malı haftaları tam bu meselenin muhafızıydı. Sade görünürdü ancak mesaj açıktı. Bir ahlak kazanımıydı. Çocuklarımızın birlikte yedikleri meyveler onlara paylaşmayı öğretirdi.

Bu anlayışın güncellenmiş ve çağın ihtiyaçlarına göre tasarlanmış şekilde Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmasıyla ele alınması gerektiğine inanıyorum. Çocuklarımıza toprağın önemi anlatılmalı.

Köylerimizin terör prangasından kurtularak büyük bir üretim seferberliğine katılması mümkündür. Terörsüz Türkiye silahları susturan bir hedeftir, tarlaları ekinle buluşturan bir gelecektir. Terörsüz Türkiye, ata yurdunu terk etmeyen babalardır."

Ara seçim tartışması

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, ara seçim tartışmaları ile ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi kapısındaki sıkışıklığı Türkiye’yi karıştırarak karalamaya heves etmesin. Ara seçim yok seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir ve o iradeye şimdiden saygı duymak lazım." yanıtını verdi.