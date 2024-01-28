MHP Lideri Bahçeli: CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'deki Millet Bahçesi yanında "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Bahçeli, "Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. Yıkım belediyeciliğinin 63 gün süresi kaldı" dedi.

CHP’ye tepki gösteren Bahçeli, "Demlenmiş CHP, terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. Bugünkü CHP esirdir, iflas etmiştir, işgal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Yapamayan gitmeli yapacak olan gelmeli. Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. Yalan ve yıkım belediyeciliğinin 63 gün süresi kaldı" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

Mersin her şeyden evvel tarih, kültür, tarım ve ticaret kentidir. Ayrıca Mersin kardeşliğin timsalidir.

Cumhur bizim Türkiye hepimizin. Mersin bizim Türkiye alayımızın kararlığı ile tek nefes olalım istiyoruz. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, demokrasimize milli birlik ve dirliğimize hayırlar getirmesini diliyorum. Mersin kardeşliğin timsalidir, aymazlığa geçit yoktur. Mersin son 5 yıldır yerinde saymakta. İdeolojik belediye anlayışı Mersin'i yorgun düşürmüştür. Hukuksuzluk Mersin'in yolunu kapatmıştır.

"Mersin'de hizmete talibiz"

Mersin, gücüne güç katacak, yükseldikçe yükselecek. Herkesin elinden tutacağız. Bağın, bahçenin, bostanın bereketi olacağız. Mersin'den Antalya'ya kadar otoyollarının tünellerini tamamlayıp Toroslar'ın iki yakasını kenetleyeceğiz."

Önümüzdeki beş yıl için sizlerden olur ve onay istiyoruz. Mersin'i daha da büyütmek, geliştirmek arzusundayız. Cumhur İttifakı'nın birbirinden değerli belediye başkan adaylarına, Mersin'in hizmetine talibiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Serdar Soydan'dır."

"CHP çuvallamıştır"

Şimdiye kadar kazanan bir avuç çıkarcıdır. CHP'li büyükşehir belediyesi bağlanan umutları israf etmiştir, hayal kırıklığı devasa boyutlara ulaşmıştır.

Devamlı şaibelerle anılan bir belediye yönetimi karşımızdadır. CHP zihniyeti hepten çuvallamıştır. Başaracak olan Mersin sevdalıları şehremini vazifesini üstlenmeli. Kayırmacılık, yolsuzluk Mersin'in önünü kapattı. Üretmeyenlere, Mersin'i tanımayanlara uğurlar olsun demeliyiz. Mersin için ümitler yeşermiştir. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir.

Demlenen dejenere olmuş cepheye karşılık veriyorsunuz. Mersin ayak bağlarını söküp atacak. Yıkım belediyeciliğinin 63 günü kaldı.

"İsrail yaptıklarının hesabını verecek"

Gazze'de çocuklar katlediliyor. İsrail soykırım suçu işliyor. Artık bu kan durmalı, silahlar susmalıdır. İki devletli çözüm iklimi olmalı. İhtiyati tedbir kararı alınması müsbet bir gelişmedir. Ara kararı hiçbir ülke görmezde gelemez üç maymunu oynayamaz.

Adalet mutlaka tecelli edilmeli. Türkiye bu süreçte insanlığın safında zalimliğin karşısında. Ürkenlerin farkındayız. Türkiye'yi zora sokmak için terör örgütlerini kullanıyorlar. Maksat Türkiye'yi durdurmak. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde meşru varlığımızı çekemiyorlar.

"ABD'nin Suriye'deki varlığı gayrimeşrudur"

PKK/YPG'yi silahlandırıp Türkiye'ye yönelik kanlı eylem talimatı veriyorlar. Hürmet, rahmet ve minnetle yad ettiğimiz kahraman evlatlarımızı şehit ediyorlar. Milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu dinamitlemek için yanıp tutuşuyorlar. FETÖ'cü alçakları sürekli tedavülde tutuyorlar. ABD, Irak ve Suriye'deki varlığımızdan son derece huzursuzdur. Peki Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de ne arıyor, Irak'ta ne geziyor? İç sorunları giderek yaygınlaşan ABD'nin komşu ülkelerdeki varlığı gayriahlakidir, gayrihukukidir, gayrimeşrudur. ABD'nin Suriye ve Irak'tan tamamıyla çekilmesinden başka makul, mantıklı ve adil bir seçenek kesinlikle yoktur. Türkiye, ABD ile sınır komşusu olmaktan rahatsızdır. İsveç'in NATO'ya katılım protokülünün onaylanmasının ardından ABD'nin sözünde durarak F-16'larla ilgili beklentimizi derhal karşılaması müttefiklik namusudur. Türkiye, egemenlik haklarından vazgeçmeyecek, bölünmez bütünlüğünden ödün vermeyecektir.

"CHP terör örgütü tarafından esir edildi"

CHP; bölücü terör örgütünün kafesindedir. Tezkereye 'hayır' diyen CHP'dir. TBMM'de terör saldırılarına karşı hazırlanmış ortak metinlere imza atmayan CHP'dir. Yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere teslim eden CHP'dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir. Mersin'i 'demlenmiş' CHP'den arındırmak milli huzurumuz adına mecburiyettir."