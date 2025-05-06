MHP lideri Bahçeli, Erdoğan görüşmesi öncesi konutuna geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi konutuna giriş yaptı.

Basın mensuplarına selam verdi

Bahçeli, evine girmeden önce basın mensuplarına selam vererek kısa bir selamlaşmada bulundu. Görüşmenin gündeminde hangi başlıkların yer alacağı ise kamuoyunda merak konusu.