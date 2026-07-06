MHP lideri Bahçeli için genel başkanlığının 30. yıl dönümüne özel şarkı (Video)

MHP MYK Üyesi Büşra Cin tarafından bestelenen, Ümran Gülcan tarafından seslendirilen özel eser, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"Otuz Yılın Şerefi" adlı eser için hazırlanan klipte, Devlet Bahçeli ile partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve vatandaşlarla buluşmalar, parti programları, diplomatik temaslar ve resmi kabuller gibi geniş bir alanı kapsayan görseller ve videolara yer verildi.