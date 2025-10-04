  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP lideri Bahçeli ilk grup toplantısında ne söyleyecek?
Takip Et

MHP lideri Bahçeli ilk grup toplantısında ne söyleyecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda konuştu. Bahçeli, salı günkü grup toplantısında iki konuya değineceğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP lideri Bahçeli ilk grup toplantısında ne söyleyecek?
Takip Et

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22'nci dönem eğitim ve öğretim yılı açılışı MHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

Açılış töreninde MHP lideri Devlet Bahçeli de yer aldı.

Programa; genel başkan yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleri de katıldı.

Programın açılışında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Dünyayı ve insanlığı tanımlamak, kucaklamak ve yorumlamak için milliyetçi aydınlara ve yetişen gençlere büyük görev düşüyor. Siyaseti, milletin huzur ve refahının teminine yönelik politikalar geliştirme yolu olarak görüyoruz. Türk milleti, yaratıcılığını önleyen prangalardan kurtulduğunda yeniden küresel bir güç olmasının önünde hiçbir engel yoktur" diye konuştu.

Bahçeli, açılışın ardından eğitim programına katılanları selamladı.

Bahçeli, salı günkü Meclis grup toplantısına ilişkin, "Türkiye'nin iç ve dış meselelerine ilişkin genel değerlendirmeleri yapacağız" dedi.

Gündem
Ankaralılar dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
Ankaralılar dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
Sumud Filosu'nda bulunan gazeteci Çelik: İsrailliler Greta'ya çok ağır işkenceler yaptı
Gazeteci Çelik: İsrailliler Greta'ya çok ağır işkenceler yaptı
Kız kardeşini dövüp üzerine kaynar su dökmüştü! Abi ve baba tutuklandı
Kız kardeşini dövüp üzerine kaynar su dökmüştü! Abi ve baba tutuklandı
Bolu’da kaçak altın tozu ve tarihi eser yakalandı: 1 gözaltı
Bolu’da kaçak altın tozu ve tarihi eser yakalandı: 1 gözaltı
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Ciner Grubu'ndan Can Holding açıklaması: Suçlamalarla ilgimiz yok
Ciner Grubu'ndan Can Holding açıklaması: Suçlamalarla ilgimiz yok